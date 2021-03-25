高雄巿三民區立業里「恆豐街」因鐵路地下化後綠園道工程，將整編門牌，並決議改為「鐵道三街」，從台語「幸福」變「剃刀」，引發當地里民反彈，民眾黨26日將開記者會，堅決反對改名，也呼籲巿府不要一意孤行。

民眾黨指出，「恆豐街」改為「鐵道三街」，受更改街名影響的立業里民，卻是在2月22日才收到門牌整編通知。

雖然通知單載明，三民區戶政事務所依「高雄市道路命名及門牌編釘自治條例」第12條規定，於去年12月分別與轄區鐵路園道工程沿線的里長們共同研商，並於今年1月8日經高雄市政府道路命名規畫小組第26次會議決議。

但陳情民眾認為，這樣的決議，研商過程並未邀請里民參與，只有里長出席代表決議。當地居民從2月22日收到整編通知以來，不斷以市長信箱、民政局長信箱反映意見，並發起聯署，但仍於日前收到整編通知。

民眾黨三民區主任李佳玲表示，恆豐街使用超過60年，台語諧音相似「幸福街」，硬要更名的「鐵道三街」，台語諧音近似「剃刀街」，由於完全沒有讓里民參與變更，造成里民感受不好，覺得不被尊重。

(中時 )