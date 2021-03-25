桃園市長鄭文燦25日和優秀青年座談提及「鮭魚之亂」，直言無法理解為了免費一餐改名，認為應該更慎重，相信受推薦的青年代表，不是鮭魚世代，而是勇敢承擔、築夢的世代，他並以自己為例，笑稱年輕照片都被說像盧廣仲，但後來變胖了，強調：「身材可以走樣，但理想、從政初衷不能走樣！」

鄭文燦出席中國青年救國團桃園市團務指導委員會 「青年有約」活動，和桃園市各界慶祝青年節籌備委員會、以及獲青年節表揚的社會優秀青年代表共20餘位座談，他特別感謝救國團桃園市團務指導委員會每年遴選出來自各行各業的社會優秀青年代表，包含職業軍人、在長照機構服務的人員等，他們的努力及成就都應該被肯定。

桃園市長鄭文燦25日出席救國團「青年有約」活動，和獲青年節表揚的優秀青年代表約20餘人座談。（蔡依珍攝）

鄭文燦提到，1985年就讀台灣大學時，曾擔任學生會副會長及野百合學運決策小組召集人，當時學生運動風起雲湧，全力爭取言論自由、校園民主、國會全面改選，1萬多名學生在中正紀念堂靜坐抗議，被軍警包圍，但學生們仍不畏懼、要求政府接受民主，最後台灣也以最和平的方式完成民主轉型，讓社會更包容、更多元，也為社會帶來不斷創新的力量。

鄭文燦話鋒一轉提及近來國內掀起鮭魚之亂，坦言以他的成長背景無法理解為了一頓免費鮭魚大餐而改名，他說根據民政局統計，桃園有23人改名鮭魚，截至3月23日為止，已有16人改回原名，直言姓名權是人格權之一，他完全尊重民眾行使人格權，但他很好奇改名鮭魚的動機，究竟是為了吃一頓免費大餐，還是基於好玩、新鮮好奇，認為改名應該更慎重，希望青年世代更具開創性及價值性。

110年青年節表揚大會籌備會主席吳柏仁表示，青年世代對公共議題非常關心，想貢獻自己的一份力，因此特別在青年節前夕，率領21位社會優秀青年及青籌委員拜會鄭文燦，針對桃園市政議題進行交流，他代表青籌會提問，桃園致力於讓全體市民皆能參與公共議題，在各交流平台中看見市府的努力，希望市府投入更多資源協助讓審議式民主於校園深耕，啟發學生更關心公共事務。

鄭文燦對此表示，他十分支持以更民主、更透明、更具參與性的方式讓社會更好，市府也積極推動參與式預算，各局處及單位必須提案，再由他親自拍板，例如市府曾舉辦「東南亞移工休閒育樂活動參與式預算」計畫，由移工投票決定要運用預算舉辦哪種休閒育樂活動，最後票選第一的是泰拳，充分體現移工母國文化，市府也藉此規畫舉辦國際泰拳比賽，讓移工更樂在其中，當場指示青年局規畫舉辦審議式民主人才培訓工作坊，鼓勵公民透過公共討論、理性辯論等方式促進民主深化。

(中時 )