台灣機械工業公會25日舉行會員大會，全面改選27席理事及9席監事，一如原先規劃，國內塑膠中空成型機龍頭大廠鳳記董事長魏燦文出任理事長，他發表當選感言指出，深化產官學研的力量及資源，以智慧機械暨智慧製造雙引擎，接棒打造台灣成為智慧機械製造王國，達成N兆元產業目標。

機械公會選前最後一次理監事會，確認27席理事及9席監事推薦名單，25日改選結果出爐，全數上榜。原監事會召集人鳳記董事長魏燦文接任理事長，成為來自南台灣的理事長。三位副理事長分別是北區的百塑企業董事長胡永進、中區榮富工業總經理林奕杰、南區鼎坤塑膠機械董事長魏坤池，監事會召集人由原副理事長大立機器總經理莊大立擔綱。

柯拔希期望機械公會能透過鴻海，協助機械業者打入電動車供應鏈，促成鴻海重新加入機械公會，並安排鴻準董事長李光曜以鴻海資深協理出任常務理事，李光耀人雖在大陸而改派代表出席，選舉票數雖從原本排名第三掉到第九，仍順利出任常務理事。

魏燦文就任機械公會理事長後，提出五大重點工作方向。他表示，台灣推動智慧機械暨智慧製造已有初步成果及高度，未來將加強廣度及深度，向下紮根，為產業打造堅苦磐石的根基，期許能夠帶動台灣機械產業持續創新與轉型升級，讓台灣機械產業再次偉大。五大重點工作方向：

一、打造台灣機械產業成為N兆元產業。機械公會將2015年定為智慧機械製造元年，逐步邁向智慧製造，推動台灣的工業4.0。用智慧機械暨智慧製造雙引擎驅動工業4.0。過去6年，機械公會推動智慧機械暨智慧製造，成績有目共睹，在2017年台灣機械產業榮登兆元產業目標，成為台灣第三個兆元產業。現在台灣的機械產業幾乎是家家戶戶智慧機械，呈現遍地開花的景象。

台灣機械由自動化機械到單機智慧機械，再到整線、整廠的智慧製造，已有機械業者從設備製造者升級為解決方案提供者，成為系統整合商；透過系統整合與製造服務化，創造新的商業模式，擴大機械產業的價值鏈。從單機智慧化加值成為整線智慧化，提升科技服務的比重，正是機械業產值從2兆躍升為N兆的關鍵。期望第29屆理監事，能夠接棒打造台灣成為智慧機械製造王國。繼續為邁向N兆產業目標而戮力以赴。

二、以國家級戰略思維，建立台灣自主供應鏈。新型冠狀病毒疫情影響全球，政府以及各界猛然發覺民生基礎工業的重要性，建立戰略性自主供應鏈，更是刻不容緩，包括：醫療材料、防護材料、基礎民生、戰略物資、國防工業等，我們應該有更積極的思維，不能只考量成本或市場，才能在快速變化的後疫情時代，立於不敗之地。

第29屆理監事團隊將持續推動智慧機械與智慧製造雙引擎，為亞洲高階製造中心盡一份心力，唯智慧機械與智慧製造相關的關鍵零組件及加工技術，無法只靠機械廠商的力量獨自完成，必須集結相關產官學研的資源，以及相關產業公協會的力量，才能建立台灣自主供應鏈，畢其功於一役。

建請相關政府單位，以戰略性的思維，持續協助關鍵零組件，如：工業用感測器、高強度複合材料等開發，並緊追各工業大國腳步，布局雷射源、電子束、化合物半導體等加工技術的開發，以強化我國工業硬實力。

三、加強電子與半導體設備產業的布局。台積電是大家所熟知的護國神山，副總統賴清德曾指出，機械產業未來有機會成為台灣另一座護國神山。2020年機械前三大出口值產業分別是檢量測設備37.4億美元，較前年同期成長11.8％；電子設備出口值35.2億美元，較前年同期成長9.2％；工具機21.5億美元，較上年同期減少29.7％。

電子與半導體設備為近年機械設備發展的重中之重，機械產業近年來已加快在電子與半導體產業等先進設備的布局，包括：新式複合材料加工技術，航太產業、量測產業以及5G、電動車等應用領域。日後，將積極與電電公會、半導體協會等單位結盟，成為策略合作夥伴，協助機械業在電子與半導體產業設備的布局。因為新型冠狀病毐疫情影響，人類互動受到相當的影響，封城、鎖國致使宅經濟興起，遠距視訊、線上交易、數位轉型的硬體、軟體的需求成長，非常驚人！新的商業模式因應而生，促使3C電子產品、半導體投資、5G需求大增，資訊產業是這次疫情的最大受益者！新的商業模式帶來新的商機，將為機械產業帶來轉型的契機。

四、鏈結產官學研力量，厚植軟實力。機械產業在2017年締造產值破兆元的成績，令各界刮目相看；蔡英文總在公開場合，也稱許智慧機械是五加二創新產業中，成績最耀眼的產業。但，過去幾年來，投入智慧機械的經費卻是五加二創新產業中，倒數第三。台灣以中小企業居多，資源有限。

魏燦文指出，台灣1年科技預算約1,100億元左右，雖然政府各局處單位、法人單位、學校研究等，有不錯成果，但欠缺資源整合，鮮少與機械產業有直接或全面性的連結。呼籲政府能夠將科技部與經濟部的資資整合並有效分配給學校及研發法人。以國家的力量，鏈結產官學研力量，從需求端出發，厚植台灣機械產業研?的軟實力，將台灣打造為智慧機械王國。

機械公會將會繼續緊密鏈結工研院、資策會、金工中心、PMC、紡研所等各大研發法人，運用其研發技術能量，協助其推廣落實到產業端，協助更多中小企業，借助政府資源與研發法人力量，持續推動智慧機械與智慧製造。未來，將以智慧製造大聯盟為基礎，持續並擴大異業產業聯盟，以國家隊力量，進軍國際市場。

五、用數位轉型迎向工業4.0時代。台灣具有很強的資通訊技術。在數位化時代，陪伴會員廠商共同邁向數位化、數位優化及數位轉型之路。機械公會會務推動方面，將加強會務人員的教育訓練，提高服務品質與效率；站在第一線的各地區辦事處的會務人員，要提供最接地氣的會員服務。

魏燦文表示，只要能夠為廠商、產業、國家帶來正面發展效益的事物，公會都願意擔任整合角色或平台，將觸角伸到最遠，握住每一個策略夥伴的手，大家共同打拼，讓最適合根留台灣的產業，枝繁葉茂，永續發展。

魏燦文強調，「團結和諧」是機械公會各項活動推展的最高指導原則。因此，機械公會經常出現5～6代同堂，5～6位理事長一起出現的畫面，老中青齊聚一堂，令人既感動又驕傲，融合經驗傳承與創新改革；台灣機械產業將成為另一座護國神山，贏得智慧機械製造王國的美譽，指日可待。

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