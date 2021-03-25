輕薄一直都是筆電使用者追求的重點，而LG再度帶來全新的超輕薄筆電LG gram 16吋筆電，延續超輕量的特色，重量僅1190g，更獲金氏世界紀錄認證為世界最輕的16吋筆電，但在電池方面也絕不馬虎，80Wh的大容量電池，單次充電即能使用長達22小時，台灣LG電子董事長宋益煥表示，因著觀察到消費者遠距辦公及教學的生活型態改變，帶動了去年台灣市場16吋以上的筆電大幅成長近60%，「預計今年將再持續成長，期待今年LG筆電可超越去年約7500台的銷量，挑戰1萬台的出貨目標。」
全新的LG gram 16吋筆電，除了重量輕、續航力強以外，此次更升級至Intel Core第11代處理器，內建Intel Iris Xe 顯示晶片，第11代Intel Core i7-1185G7與AMD Ryzen 7 4800U相比，使用者能以高達2.7倍快的速度創作內容，與第10代Intel Core i7-10610U處理器相比，則增加20%工作效率提升，加上支援Thunderbolt 4、高達15W外接裝置充電等，對於有要求的消費者也不必擔心超輕的重量會削弱性能。
LG gram 16吋曜石黑 (WINDOWS 10 HOME／1TB)，定價5萬3900元；16吋石英銀、冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，定價4萬3900元。LG gram 17吋石英銀 (WINDOWS 10 HOME／1TB)，定價5萬9900元；17吋冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，定價5萬4900元。LG gram 14吋冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，定價3萬9900元。台灣LG電子也特別於28日前，在信義區香堤廣場打造「LG gram『輕贏隨型』快閃店」，體驗即送精美好禮。
(中時 )
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