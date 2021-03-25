輕薄一直都是筆電使用者追求的重點，而LG再度帶來全新的超輕薄筆電LG gram 16吋筆電，延續超輕量的特色，重量僅1190g，更獲金氏世界紀錄認證為世界最輕的16吋筆電，但在電池方面也絕不馬虎，80Wh的大容量電池，單次充電即能使用長達22小時，台灣LG電子董事長宋益煥表示，因著觀察到消費者遠距辦公及教學的生活型態改變，帶動了去年台灣市場16吋以上的筆電大幅成長近60%，「預計今年將再持續成長，期待今年LG筆電可超越去年約7500台的銷量，挑戰1萬台的出貨目標。」

LG再度帶來全新僅1190g的超輕薄LG gram 16吋筆電，演員謝佳見展示LG gram的輕量特色。（LG提供）

全新的LG gram 16吋筆電，除了重量輕、續航力強以外，此次更升級至Intel Core第11代處理器，內建Intel Iris Xe 顯示晶片，第11代Intel Core i7-1185G7與AMD Ryzen 7 4800U相比，使用者能以高達2.7倍快的速度創作內容，與第10代Intel Core i7-10610U處理器相比，則增加20%工作效率提升，加上支援Thunderbolt 4、高達15W外接裝置充電等，對於有要求的消費者也不必擔心超輕的重量會削弱性能。

LG gram「輕贏隨型」快閃店28日前於台北市信義區香堤大道登場，規劃了黑白兩色調展示空間，強調有型、輕盈的行動商務新體驗。（LG提供）

LG gram 16吋曜石黑 (WINDOWS 10 HOME／1TB)，定價5萬3900元；16吋石英銀、冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，定價4萬3900元。LG gram 17吋石英銀 (WINDOWS 10 HOME／1TB)，定價5萬9900元；17吋冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，定價5萬4900元。LG gram 14吋冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，定價3萬9900元。台灣LG電子也特別於28日前，在信義區香堤廣場打造「LG gram『輕贏隨型』快閃店」，體驗即送精美好禮。

LG gram 16吋曜石黑 (WINDOWS 10 HOME／1TB)，定價5萬3900元；16吋石英銀、冰雪白 (WINDOWS 10 HOME／512GB)，定價4萬3900元。（LG提供）

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