台積電股價今(25日)回穩，盤中一度上漲5元，來到581元，不過，今日台股的最佳男主角首推聯發科，收盤股價大漲55元，收在949元，漲幅有6.15%，來到近1個月高點，聯電也有買盤拉抬，收盤上漲3.18%，收在48.65元，股民耳語笑說，現在買股要有「聯」這個字，高價股買聯發科，中低價就買聯電。

台北股市今日盤中震盪達200點，早盤指數一度跌破16000點，來到15944.96點，11點後又衝高至16146.58點，上漲百點，終場收在16060.14點，上漲28.02點，今日扮演撐盤要角的聯發科開盤即上漲10元，開在904元，隨後有買盤陸續湧入，推升股價持續向上走揚，終場收在949元，漲逾6%，成交量也放大到1萬7千多張，股價來到近1個月以來的高點，由於外資看好聯發科，令投資人期待是否重返千金股行列。

另一檔有買盤推升的則是聯電，聯電股價從近期高點59.4元回檔整理超過1個月時間，今日雖開在平盤以下，但在買盤點火下翻紅走高，收盤收在48.65元，上漲1.5元，漲幅超過3%，市場戲稱，今日買股要有「聯」這個字，高價股買聯發科，中低價就買聯電，另一檔IC設計股聯詠也是不錯的選擇。

摩爾投顧分析師鐘崑禎分析，聯發科今日走勢強勢可以說是反映業績題材，提前起漲，外資調高聯發科目標價，就是因為原本市占率大的天璣600系列主要是供應中低階手機的，毛利率比較低，營收獲利可能沒這麼亮眼，現在將比較缺貨的中高階天璣720、天璣800、天璣1200提前出貨，在調整產品組合，將高毛利系列產品提前出貨的策略運用下，上半年營收成長。他也看好聯發科未來走勢表示，今天雖然已經出現一根長紅棒，但未來應該還是有上漲空間在。

對於聯電，鐘崑禎則不認為已經理完成，不過，聯電產能滿載的利多一直沒有改變，早在上55元以上的時候已提前發酵結束，現在的盤整只是給合理股價，他建議在釋出新的利多之前，還會在47元上下震盪打底，有興趣的投資人可以稍作觀察，不用急著進場。

(中時新聞網)