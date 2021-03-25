林口人氣名店「夯立方烤雞」近期在Global Mall 環球桃園A8二樓美食街拓展新店，為了向新鄰居拜碼頭，A8店四月起推出了為期一個月的「雞不可失」敦親睦鄰烤雞嘗鮮活動，只要是住在桃園市龜山區文化一路、文化二路、文化三路、復興一路、文明路、復興北路、復興南路、文昌五街、復興二路、復興三路的民眾憑居住地址證明，每天現場排隊100名額，可以一元銅板購買價值50元的香辣大隻烤雞翅。

「夯立方烤雞」為林口人氣名店，每小時現烤的爐烤半雞、爐烤腿排、爐烤腿翅、爐烤後切雞胸、烤南瓜、烤奶油玉米等，被網友譽為「吃到會懷念的烤雞」，還有人每周末都帶板凳去排隊搶烤雞。

夯立方表示，爐烤雞翅好吃的秘訣，就是使用新鮮嚴選W6大雞翅，經過純天然無糖低鈉的香料醃製，並採用世界最先進智慧烤箱烹調而成，封閉潔淨作業，恰如其分的時間火候，讓雞肉有效鎖水，但又兼顧烤雞的色澤與焦甜，酥脆金黃的表皮，透出鮮嫩雞汁，簡單用椒鹽調味就可以爆炸出甘甜而繞樑不絕的口感。

爐烤雞翅好吃的秘訣，就是使用新鮮嚴選W6大雞翅，經過純天然無糖低鈉的香料醃製。（夯立方烤雞提供）

如果是敢吃辣的朋友一定要嘗試被老闆取名為「阮氏紅塵」的越式香辣風味，微嗆的激辣中帶有微酸的香氣，平衡的口感令人一口接著一口簡直不要太好吃。而這次「雞不可失」敦親睦鄰烤雞嘗鮮活動所推出的「越式香辣口味的大隻烤雞翅」，其他爐烤半雞、爐烤腿排餐、烤南瓜、烤奶油玉米等餐點也同步供應。

夯立方指出，烤半雞很適合用來啟動生酮的超級低碳水零麩質肉食，醃製過程不加糖，料理過程不加麵粉外衣，並且椒鹽、黃芥末、越式香辣沾醬等碳水量極低的調味方式讓消費者選擇。如果有長期生酮的需求，可直接向櫃台購買烤半雞冷凍真空包，在吃的時候「先解凍再氣炸」，就會跟現烤的一樣好吃，讓低碳水飲食者省下好多下廚時間，同時也對血糖控制者、體重控制者、生酮酮學、增肌減脂健身者，提供客製化長期訂餐的服務。

(中時 )