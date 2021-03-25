樂天桃猿本土投手王溢正本季擔綱2場開幕戰先發，但2場比賽都只投5局，表現並不理想，共失掉11分，昨天被下放二軍，猿隊拉上豪勁加入先發輪值，雖然會跳過1次先發，但總教練曾豪駒並不擔心，「他是資深的球員，知道自己該如何調整。」

王溢正16日擔綱猿隊開幕戰先發投手，面對統一獅投5局，用88球被敲7支安打，其中包含1發全壘打，失4分，但靠著打線掩護仍拿下勝投。

23日回到桃園主場，王溢正再度扛起先發重責，但面對一軍新兵味全龍，5局投球中被敲9支安打，其中包含曾陶鎔的致勝滿貫彈、狂失7分承擔敗投，隔天遭下放二軍調整。

本土球員下二軍後必須等10天才能再上一軍，也代表王溢正將跳過1次先發輪值，但曾豪駒並不擔心，認為依照王溢正的經驗，知道如何去做調整，且目前球隊先發投手人數是足夠的。

今天猿隊「開箱」新洋投豪勁，一軍也補足3名洋投，剩下1人猛快也已在二軍穩定出賽，何時拉上一軍要視洋投情況，曾總還說，目前毆飛登還是定位在後援角色，除非他無法勝任2天就要出賽一次，可能就會再做調整，看是否將他拉回先發。

(中時 )