教育部體育署近年推動「多元運動」，在各級學校推動體育運動種類，提出「一人一運動、一校一團隊」的政策目標，好逐年提升學生規律運動人口，目前已見初步成效，去年首辦「區域運動聯賽」，立刻獲得7縣市響應，帶動鄰近學校更多互動連結與技術交流，並整合體育運動資源，協助學校加強基層運動人才培育。

早期學校體育運動多以球類為主，在科技影響及體育課程發展自主風潮下，體育課程教材編撰或運動社團的種類，逐漸朝以學生為主體、教師專業自主，加上結合各校各地人文、環境等條件發展，學校體育教育早已邁入一個運動種類多元發展、多元教育目標的階段，體育課不再只有跑步、打球等選項。

為了傳承與發揚傳統文化運動，體育署特別推廣「民俗體育」，歷年委託國立台南大學辦理民俗體育競賽，項目包含扯鈴、陀螺、踢毽、跳繩等11種項目，每年逾5000位學生參與，這些動態的精緻身體活動與內涵堪稱各地文化的菁華，也是台灣文化的驕傲，在全球化的今天，希望能透過學生的參與，以傳統文化為根，注入創新能量打造民俗體育新魅力。

體育署更於去年度起，首度跳脫以往單一全國賽模式，推動「區域運動聯賽」，輔導有意共同推動區域運動聯賽的大專校院或縣市政府規劃辦理模式，並借助單項運動協會專業提供賽事服務，提升學生以賽代訓的機會，培養實戰經驗，獲得高雄、桃園、台東、雲林、屏東、嘉義、台中等七縣市支持，推動了卡巴迪、滑輪溜冰、藤球、擊劍、軟網、橄欖球、舉重、角力等項目的區域聯賽。

(中時 )