太設（2506）今（25）日召開董事會通過2020年合併財報，每股稅後純損0.15元，並決議配發股利案，每股發放現金0.4元，除息基準日訂於7月5日；依今天收盤價10.15元計，現金殖利率約為3.9％。

另外太設董事會決議發行公司債相關事宜，並訂於6月24日召開股東會。

太設今天公布的2020年合併財報，營收為29.49億元，營業毛利9.06億元，營業損失2,355萬元，稅前淨利6,780萬元，本期淨利3,439萬元，歸屬於母公司業主淨損為5,466萬元，基本每股稅後純損0.15元。

太設董事長也決議，除息交易日為6月29日，最後過戶日為6月30日，除息基準日為7月5日。預計7月26日為現金股利發放日。

另外太設為償還105年度第1次有擔保普通公司債到期的本金，太設董事會也通過發行110年度第1次有擔保普通公司債，發行總額為2.5億元，預計發行期間為五年，發行利率採固定年利率0.63％計。

(工商 )