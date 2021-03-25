第三十屆時報金犢獎校園巡迴分享會日前於健行科技大學數位多媒體設計系登場，分享會現場聚集超過兩百名學生，陳進益系主任和獲獎老師詹鎮邦，以及洪瑞文、周復華、翁美寧、王柏智、黃瓊緯、周昌民、羅之維、王開運、林玲光等十一位老師帶領學生共同與會。

時報獎執委會特別頒發感謝狀予健行科技大學的老師們。(圖/時報獎執委會提供)

健行科技大學2020年在金犢獎初試啼聲，於數千件作品當中獲得十五項入圍、一名優勝，展現健行科技大學數媒系學生們優秀的創意能量。除了鼓舞同學多元學習外，也讓學生們在金犢獎平台中培養國際觀，從來自不同地區的作品當中，觀察當地文化的闡釋、流行議題，以及創意的表達方式，藉此更精進同學們的實務學習。在分享會過程中，學生們更不放過任何細節，對參賽辦法、過去得獎作品進行分析、勤做筆記，累積足夠的能量，在2021時報金犢獎一戰成名！

健行科技大學數位多媒體設計系優勝奬同學影片作品，可上Facebook、YouTube金小牛創意俱樂部觀看。(圖/時報獎執委會提供)

在祝賀金犢三十的「群星共創賀金犢」當中，同學們透過最喜愛的繪畫，對金犢獎獻上祝福，也展現了創作的熱情，同學們對於「牛」的畫風迥異，卻展現出年輕活力的樣貌。

健行科技大學數位多媒體設計系熱情響應金犢30祝賀活動，展現勇往直前的態度，激發無限創意。(圖/時報獎執委會提供)

本次分享會特別邀請只要有人社群顧問執行長 陳思傑做專題演講，主題為：社群案例分享。陳執行長由四個核心的問題談起：「什麼是社群行銷?」、「如何打造讓人沉浸的故事？」、「如何讓受眾參與你的故事？」、「如何讓受眾成為故事的一部分？」內容直切重點、豐富精彩，令在場師生都聽得入迷。

陳思傑老師精彩演講。(圖/時報獎執委會提供)

分享會現場亦介紹今年策略單主題內容，包含了保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、旺旺集團廣告設計獎-品牌項、旺旺集團廣告設計獎-產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎以及歷屆得獎作品，提供同學在創作上有更多的啟發，今年再創佳績。

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日，後續策略單主題將會陸續推出。

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(中時新聞網)