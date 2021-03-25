就要這樣挑！鳳梨甜又不咬舌 提醒：3種人少吃

大陸宣布暫停台灣鳳梨進口，海內外掀起買鳳梨潮，每年3月到7月是台灣鳳梨的盛產期，鳳梨不但香甜可口，也有許多營養成分，但也有人對鳳梨又愛又恨，因為食用時常常會有刮舌的感覺，其實只要掌握幾個小撇步，就可以避免被咬舌。不過，營養師提醒，鳳梨雖然好處多，但有三種人不宜多吃。

鳳梨究竟要怎麼挑選呢？可以先觀察外型，果實需結實飽滿呈圓筒狀，上方的冠芽沒有萎黃，且每個突出的果目平展，沒有裂縫或碰傷，否則香味易流失，還要注意色澤和氣味，果皮亮澤，散發濃郁香氣，不過若有發酵酒味則表示過熟，或裡面已經爛掉了。另外，可以用手指輕彈果實，聲音清響為鼓聲果，肉質細緻，酸甜比適中風味佳，且耐存放約可以再放一個禮拜。若聲音悶沉，像彈手臂者為肉聲果，纖維稍粗，低酸多汁，不過買回去後得盡快食用。

鳳梨富含維生素B群、維生素C、鳳梨酵素，除了可消除疲勞、提振精神，也可幫助腸胃消化，緩解脹氣與便祕。（示意圖／Shutterstock）

至於吃鳳梨會刮舌是因為鳳梨含有蛋白酶分解酵素，會分解舌頭上的蛋白質，不過，只要掌握以下小撇步，就能減輕刮舌的困擾。第一，將刀具保持乾燥，老一輩的人和水果攤老闆常會分享，在切鳳梨時不要用水沖洗鳳梨，並保持刀子乾燥，這樣鳳梨吃起來就不會咬舌；第二，泡鹽水、抹鹽巴，食鹽可以抑止鳳梨蛋白酶分解酵素的活性，因此鳳梨切塊後可以抹上鹽巴或稍微浸泡鹽水，就能改善刮舌情形；第三高溫加熱，高溫可以破壞酵素活性，所以直接將鳳梨入菜，就能避免鳳梨刮舌；第四，挑選品種，有許多改良品種，酵素含量低，大幅減少咬舌情形，例如金鑽鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、牛奶鳳梨等，因此食用時不易有咬舌的情況。

鳳梨富含維生素B群、維生素C、鳳梨酵素，除了可消除疲勞、提振精神，也可幫助腸胃消化，緩解脹氣與便祕。鳳梨雖然好處多多，不過食藥署提醒，若是本身有胃潰瘍症狀的患者，不要空腹吃鳳梨，蛋白酶對於胃部的內壁也可能會造成無形的傷害。新光醫院營養師許為捷也表示，鳳梨含糖量高，因此一次攝取太多很可能會發胖，尤其糖尿病患更因謹慎食用。另外，有過敏體質或對鳳梨過敏的人也要免食用，以免導致皮膚發癢、紅腫，甚至氣喘症狀發作，需多加注意。

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)