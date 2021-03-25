與陌生人發生一夜情，如果沒搞清楚對方的背景，恐會惹上大麻煩。有就一名男網友發文表示，因為與女友鬧分手，心情不好就在交友軟體認識一名女子，相約吃飯後，雙方發生一夜情，沒想到一次就搞大對方肚子，本想拿錢給女子拿掉孩子，不料對方卻哭著說：「要找哥哥來弄我!」，原po事後才知女子是黑道大哥的妹妹，嚇得發文向網友求救。

這名男網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，因為跟女友「暫時性」分手，就上了交友軟體解悶，沒想到約炮之後卻吃出問題「我把對方約出來吃飯，吃完後她主動拉我的手，因為覺得對方主動示好，心想不吃白不吃，就暗示性邀約，沒想到女生也答應了，2人後來到汽車旅館，自己原本有戴套，但做到一半覺得礙事就拿掉，直接射在裡面。

原po心想，不會一次就中吧！沒想到女子上禮拜跑來跟他說：「我懷孕了」，但當時已跟女友和好，於是跟對方要了銀行帳號，打算匯一筆錢給她去拿掉孩子。

讓原po嚇傻的是，該女子竟然是黑道大哥的妹妹「結果那女的家裡好像做黑的，哭著說要叫她哥哥找人弄我」，從昨天開始，就有兩個看起來不好惹的人，在他家樓下堵人，嚇得他不敢出門，好幾天都在家裡吃泡麵，於是發文問網友：「我應該報警嗎？還是跟現任女友分手，然後對她負責？我兩個女生都很喜歡，只是還沒有做好當爸爸的準備....』

網友看到貼文紛紛留言炮轟「該面對還是要面對的，又不是小孩了，不過還是找個公開場合談吧！至少不用怕談不攏被做成消波塊！」、「一時中出一時爽，懷孕再問渣不渣！」、「什麼叫做沒那麼容易懷孕？ 體外射精都有懷孕的機率了… 你健康教育是不是要重修？」。也有人認為原po遭設計：「這不是仙人跳、什麼是仙人跳？」

(中時新聞網)