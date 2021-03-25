桃市仁和今天(25日)於109學年國中聯賽硬式組預賽遭遇東縣桃源，在先發投手范博凱6局無失分以及第六棒謝松翰敲出生涯首發滿貫砲鞏固勝利，以10比0提前6局扣倒桃源。

仁和首局靠著四壞保送及失誤取得1比0領先，到了5局上，仁和先靠連3安打再下一城，2出局後謝松翰補上帶2分打點的安打，助隊4比0領先，6局下仁和猛攻一輪，包括謝松翰滿貫砲在內攻下6分大局，不只打擊有發揮，先發投手范博凱6局只用55球無失分，助隊10比0提前解決對手。

仁和總教練曾偉誠賽後表示，這場比賽攸關晉級，小朋友一開始有點綁手綁腳，幸好有謝松翰的滿貫砲，不過4局下桃源滿壘時球員以雙殺守備守住分數也相當關鍵，認為是那次守備帶動球隊進攻氣勢，否則當時若讓球落地成安打，雙方比數緊咬，球員就難以平常心面對比賽。

談到此役扛出滿貫砲的謝松翰，曾偉誠說：「出發前的對抗賽他打擊手感就不錯，只是昨天有點小低潮，可能同學也有鼓勵他，今天心態比較放得開，保持平常心表現就不會差太多。」

謝松翰今天4打數2安打包括1發全壘打，首打席雖遭三振，但他表示，那球即使不揮棒也會被三振，所以不會想太多，在滿貫砲的那個打席，想著要把壘上隊友送回來，把球打出去時還不知是全壘打，直到看到裁判手勢才知道，「想把隊友送回來，沒想過可以全送回來。」這是謝松翰生涯第3發全壘打、第1支滿貫砲。

而先發投手范博凱，6局只用了55球，且有41顆好球，只被擊出5安打，投出3三振與1死球保送，另有1次投手犯規無失分，繳出6局完封勝，曾偉誠說道，他才國二，是球隊極力培養的投手，一直以來表現都中規中矩、較難被影響。

曾偉誠表示，這2天球隊表現都在預期內，但希望球員打得更活潑一點，「希望他們保持平常心，只要有完成交代給他們的任務，勝負就交給教練團，贏球固然重要，但畢竟還是學生，能在比賽中有所學習、有所吸收，比贏球更重要。」

桃市仁和扣倒隊對手取得二連勝。（學生棒聯提供）

(中時 )