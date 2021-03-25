大陸資深女演員張少華近60年戲劇生涯，擅長將小人物詮釋得維妙維肖，尤其飾演媽媽輩、奶奶輩的角色，經常為關眾留下深刻印象，因此更被譽為「演藝圈最好的老太太」、「慈祥媽媽專業戶」等；但年邁的張少華被病魔纏身逾10年，今（25）日家屬證實她23日上午在北京逝世，享壽75歲。

張少華的家屬今日透過她的微博，發布訃告，張少華23日上午11時10分因病在北京去世，享壽75歲；且文中提到，張少華從2010年9月罹患慢性阻塞性肺疾病，和病魔抗鬥至今，儘管多次進出醫院治療，仍不肯放棄最愛的拍戲工作。

張少華家屬今日發布訃告，證實她在23日因病逝世，享壽75歲。(圖/ 摘自張少華微博)

她逝世消息曝光後，陸續有不少後輩發文悼念，像是男神楊洋、女星賈玲都在微博緬懷，「永遠想念您，張少華老師」、「看著您的戲長大的，一路好走」；不少粉絲看到消息也難過地說，「前兩天還看了武林外傳了，嗚嗚嗚，我最喜歡的一集」、「好可惜啊，這麼突然，張奶奶老戲骨了，真正的好演員」。

張少華演過許多經典影視作品，像是《大宅門》、《武林外傳》、《五月槐花香》和《鐵梨花》等等，在2005年獲得第11屆上海電視節「白玉蘭獎」最佳女演員獎，2015年更獲頒國劇盛典終生成就獎。

(中時新聞網)