失能扶助險正式被亮紅牌。金管會25日宣布，由於失扶險有失能發生率及失能後死亡率兩大不確定因素，已要求銷售的壽險公司在今年3月底前召開費率適足性評估作業，若不適足者要提出準備金補強計畫；同時保單銷售初期可能有獲利，從2020年的會計年度起必須將利潤全數提列為特別盈餘公積，保留在帳上。

據保險局統計，失扶險是從2013年開始銷售，但2014年市場才開始逐漸有反應，2019年達到高峰，當年失扶險新契約保費有260億元，去年則有多家公司率先停售有保證給付的失扶險，全年新契約保費降到126億元，年衰退幅度逾51.5％。

從2014年到2020年的七年內，失扶險新契約保費共1,047億元，且多數是長年繳保單，也就是說年累積保費可能也有千億元。

保險局指出，失扶險給付條件有意外失能及疾病失能，且失能保險金也有一次給付及分期給付方式，對於失能發生率，尤其是疾病造成的失能，及失能後的死亡率無法確定，必須重新檢視保單費率是否充足。

也就是說如罹癌造成器官切除，亦可能符合失能狀態，保證給付的失扶險即會開始理賠，若被保險人身故，則當成身故保險金，亦或是高齡失能，這些都可能造成失扶險多年後損失率飆高。

因此保險局要求先前銷售的壽險公司作二件事補漏洞，一是3月底前召開保險管理小組會議，檢視失扶險費率適足性，保費收取不足者要提出準備金補強方案，即可能要增提準備金或要強化再保；二是失扶險獲利部分，一律提為特別盈餘公積，保留在帳上不得分配，以確定未來的清償能力。

(工商 )