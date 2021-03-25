嘉義縣政府為防治荔枝椿象危害，從2月22日起以一片5元啟動荔枝椿象卵片收購作業，結果3月8日就破預先規畫17萬片額度，經縣府緊急追加預算持續收購後，至15日已達到57萬4735片，繳交量暴表，讓縣府不得不提前2個多月喊卡，即日起停止收購。

嘉義縣政府農業處表示，荔枝椿象卵片原訂收購目標17萬片，且執行到5月底，但收購至3月8日總收購數量已達18萬815片，經另覓經費，並與防檢局溝通後持續收購，後續短短一周收購數量就高達40萬片，截至3月15日總收購數量57萬4735片，因經費已用罄，後續是否繼續收購？要看是否還有經費挹注。

農業處指出，這次配合收購的鄉鎮以中埔鄉繳收量最多，有39萬3636片，其次是番路鄉10萬3449片，繳交的鄉鎮有中埔鄉、水上鄉、民雄鄉、番路鄉、太保市、竹崎鄉、梅山鄉等7鄉鎮，另除卵片收購，也搭配化學防治補助農藥防治、施放平腹小蜂等生物防治法，多管齊下。

嘉義縣政府為防治荔枝椿象危害，從2月22日起以一片5元啟動荔枝椿象卵片收購作業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府為防治荔枝椿象危害，從2月22日起以一片5元啟動荔枝椿象卵片收購作業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

雖然提前停止收購，農業處仍強調防治作業仍須大家共同合作，如有發現荔枝椿象卵片，請協助摘除壓扁或裝於垃圾袋密封後，交由垃圾車清運送焚化。

(中時 )