技專校院招生策略委員會今天表示，因應新冠肺炎疫情，110學年四技申請入學科技校院四年制及專科學校二年制暨科技校院二年制技優甄審入學，因應學生因受隔離限制、滯留境外無法參加複試，提供應變方案予以補救升學所需。

技專校院招生策略委員會說，不論是參加申請入學或是技優甄審入學的考生，因為受到疫情影響，在試務當天是「尚未解除隔離之確診個案」、被中央流行疫情指揮中心列為「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主健康管理」，都不可以參加招生學校需到校進行的項目。

這些符合應變機制所列的對象，可採網路方式或書面方式向「技專校院招生委員會聯合會」（聯絡電話(02)27725333）提出申請；通過審核後，即以「取消到校項目，調整配分比率至無須到校項目計算總成績」，提供外加名額錄取機會，不會排擠一般生升學機會。值得注意的是，今年3月24日之後，因個人因素出國而受疫情影響者，不得適用。

「四技申請入學」主要招收已經取得學科能力測驗成績的高級中等學校普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科學生，每位考生可報名至多5個校系志願，當3月31日通過第一階段篩選後，考生須在4月7日到29日參加科技校院複試。

「技優甄審入學」是鼓勵具實作能力優良考生的入學管道，學生不需要統測或學測成績，獲得簡章所列國內外技藝能競賽獎項，或取得乙級以上技術士證，每位考生可報名至多5個校系志願，經過甄審學校書面資料審查或面試後，即有機會進技專校院就讀。

二技技優甄審入學將於4月26日起受理報名，考生應在5月6日至12日到二技學校參加甄審；而四技二專技優甄審入學則於5月6日起受理報名，考生應在6月3日至13日到四技二專學校參加甄審。

(中時 )