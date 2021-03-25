續在桃園巨蛋體育館登場的SBL第18季例行賽，25日晚間上演台灣銀行出戰裕隆納智捷比賽，趁著裕隆少了克里斯馬斯、林宜輝兩大主力，台銀靠著艾爾文20分、9籃板及6助攻表現，終場86比72擊退裕隆，也是下半季對上裕隆2連勝。

台銀一開賽就靠陳侑昫獨拿8分，帶出一波16比4猛攻，不過隨後裕隆也靠呂政儒接連投進三分球、斑霸內線單打，逐漸縮小雙方差距，甚至一度追成平手，幸好陳侑昫在上半場結束前投進三分球，打完上半場，台銀續以39比33領先。

來到下半場，裕隆一度靠著斑霸、呂政儒兩人聯手超前，但上半場只拿2分的艾爾文，卻在第3節爆發攻下13分，協助台銀打完前3節，取得64比54領先；來到末節，裕隆展開最後反撲，一開始追到只差6分，場上局面頓時緊張。

幸好林柏偉投進個人第2顆「打板」三分球，陳昱瑞也連進兩顆三分外線，台銀轉眼擴大領先到16分，眼見大局似乎提前底定，裕隆總教練邱大宗乾脆在最後3分半鐘，就把板凳「出清」，也讓台銀毫無懸念就把本季第10勝(18敗)拿到手。

(中時 )