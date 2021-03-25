「亞運金牌」易楚寰前年率領斗六小博士，拿下第一金控正新瑪吉斯盃全國網球團體錦標賽公開組冠軍。（海碩整合行銷提供）

國內規模最大、總獎金最高的第一金控正新瑪吉斯盃全國網球團體錦標賽，將於5月21日到23日在彰化員林運動公園火熱進行，本屆總獎金上看新台幣44.4萬。

第一金控正新瑪吉斯盃」為全國網壇最具指標性的網球賽事，在第一金控及正新橡膠公司長期支持贊助下，已經邁入第12屆，參賽選手橫跨各年齡層，包含青少年組（12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等，預計將有上千位網球好手齊聚一堂，角逐冠軍頭銜。

賽事今年特別邀請2010廣州亞運網球男團金牌成員易楚寰，以及有「網球界謝霆鋒」封號的蘇鈺翔擔任代言人，易楚寰是雙打世界排名曾達109名的好手，前年曾參加過第一金控正新瑪吉斯盃，率領斗六小博士完成公開組連霸。

蘇鈺翔則是2010年全國青少年網球排名錦標賽冠軍、2014年拿下亞大區世界青少年網球錦標賽冠軍，去年受新冠肺炎疫情影響無法出國參賽，因個人興趣參加歌唱節目，並榮獲總決賽季軍，他和易楚寰將在5月22日開幕典禮後進行球星表演賽，將為球迷帶來一場精采的「跨世代對決」。

5月22日現場還有豐富多元周邊攤位與民眾互動，提供總價值超過萬元以上之抽獎活動，獎項包含Babolat高級球拍等多項好禮，大會今年更首度舉辦「最速王測速活動」，特別打造專屬發球測速區，參賽選手與民眾可親自體驗高科技測速設備，藉此測試自己的發球速度，並獲得精美好禮。

(中時 )