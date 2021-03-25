由韓國兩大男神孔劉、朴寶劍主演的動作鉅片《永生戰》，受到疫情影響上映檔期從去年延到今年4月，朴寶劍在去年8月底已入伍服役，這也讓近來獨自宣傳電影的孔劉大呼：「有點想他了啦！」

《永生戰》即將於4月12日在台灣搶先全球上映，日前孔劉在接受媒體訪問時透露：「當時答應接下片中特務一角時，我認為只有朴寶劍能詮釋這個又萌又犀利的永生人，我當時真的很怕『如果寶劍不拍這部作品的話，那就不精彩了』」幸好最後朴寶劍確定出演，也用精湛的演技獲得導演大力稱讚：「朴寶劍一向給予大家的形象雖然是很萌的，但在演戲時的瞬間爆發力敏捷又犀利，精湛的演技絕對值得大家期待。」

接下「永生人」這個相當具有挑戰性的角色，朴寶劍形容：「我第一次挑戰這樣的角色，在揣摩永生人時，我得時常思考『一個從未接觸過真實人生的人，這個情緒會怎麼表現』，就像電影中我第一次穿上鞋子，如何透過肢體表情來表達出那種第一次的驚奇。」朴寶劍在《永生戰》中不但需要表現出如孩子般的純真呆萌，也必須展現有如猛獸般的憤怒與犀利，精湛演出不同以往的角色詮釋。

(中時 )