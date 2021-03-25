大亞（1609）集團子公司大亞綠能25日決議，斥資以9.38億元，收購大同轉投資志光能源位於台南市七股漁電共生太陽能案場，預計今年第二季動工，落成啟用後，預估未來20年發電量超過30億度，總發電收入上看120億元。

大亞集團近年從生產電力線纜、裸銅線跨足到太陽能電廠，旗下大亞綠能主打綠能技術服務，看準未來太陽能光電市場是自集中式電力配送，轉為分散式在地再生能源供應，斥資60億，在台南七股區三股子段養殖魚塭，建置全台最大漁電共生太陽能電廠，總面積約160公頃。

大亞集團指稱，漁電共生是政府綠能政策推行主要方向，大亞綠能具備完善管理漁、電系統整合及統籌設置大型案場的能力，將以漁業為主、綠能產電為輔，落實漁電共生一地兩用極大化產能及效能。同時規劃未來20年漁場管理計畫，透過新型態漁電共構，改善農漁村閒置土地與失業問題，達到「創能」，為地方創生。志光能源太陽能電廠以循環型永續生態建置工法，解決一般工程業者無法兼顧漁、電安裝系統的問題，也將完善規畫儲能系統優化電力的調節與調度幫助綠電永續，助益於區域電網能源管理，優化「儲能」規劃。

大亞集團指出，大亞綠能繼去年完成台灣首件大型土地變更太陽能建置案心忠電業後，今年與大同完成股權轉讓協議。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞將持續深化創能、儲能、節能的能量，布局綠能產業完整性。志光能源太陽能電廠總裝置容量120MW，預計今年第二季動工，由聚恆科技負責系統整合，預計明年年底完工，未來20年，預估至少發電量達30億度，營收可突破120億，對未來市場發展，作為能源串接品牌的領頭羊。

沈尚弘指出，大亞集團也將配合政府政策及法規，預計以每年開發50MW地面型電廠的強度持續至2025年。等志光能源太陽能電廠併網啟用，大亞集團所運營太陽能電廠總裝置容量共計250MW，每年發電收入達15億元。

(工商 )