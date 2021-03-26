長榮晚間表示，長賜輪上的船員、貨物目前均安全無虞，不過，貨櫃輪擱淺情況尚未解除，船東已指派來自荷蘭、日本的海上專業救助團隊登輪，正全力協助貨櫃輪儘早脫困。

長榮貨櫃輪長賜輪（Ever Given）23日疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，導致運河雙向阻塞。根據外電報導，初估蘇伊士運河受阻貨貿每小時損失約4億美元（約新台幣114億元）。

長榮今天晚間發布新聞稿指出，截至於埃及時間25 日上午7時（台北時間25日下午1時），長賜輪擱淺情況尚未解除，經船東確認後，長賜輪船舶、船員、貨物均安全無虞，也未污染海洋。長榮也澄清，長賜輪擱淺前未發生跳電事件。

長榮表示，船東已指派來自荷蘭Smit Salvage及日本Nippon Salvage海上專業救助團隊登輪，正與船長、運河管理局研擬更有效的浮船方案，盡全力協助長賜輪儘早脫困。

長榮指出，因長賜輪為租船，脫困及衍生的第三人責任等相關費用，以及船體損失均由船東負責。長榮將持續協調船東和運河管理局積極處理此案，讓蘇伊士運河儘快恢復航行，以降低這起事故所帶來的衝擊。（編輯：楊凱翔）1100325

(中央社)