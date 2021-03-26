長榮貨櫃輪長賜輪擱淺蘇伊士運河，事故至今仍未排除，法人分析，若運河堵塞長達一週以上，全球船舶周轉率下降，市場供不應求更難解，連帶影響全球運價走高，尤其是歐洲線運價。

長賜輪（Ever Given）23日疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外擱淺，導致運河雙向阻塞。根據外電報導，初估蘇伊士運河受阻貨貿每小時損失約4億美元（折合新台幣114億元）。

擁有長賜輪的日本正榮汽船公司今天在官網發布聲明致歉，表示雖然正嘗試脫淺，「但狀況極為困難」；長榮今天表示，持續努力排解事故，仍無法確認貨櫃輪何時脫困。

宏遠投顧副總經理陳國清分析，長賜輪擱淺蘇伊士運河，對長榮營運影響很小，不必過度恐慌。長榮目前運力共131.24萬TEU，長賜輪為2萬TEU船型，即使長賜輪不能營運，僅影響長榮總營運運力約1.5%。

至於後續效應，他指出，若蘇伊士運河僅短暫堵塞，長賜輪即可快速恢復運營，若堵塞長達一週以上，估計船舶周轉率下降，市場更供不應求，將讓全球運價走高，特別是歐洲線運價。當運價漲幅只要超過1.5%，評估對長榮得大於失，其他航商則是單純受惠運價上漲。

由於長榮以論時傭船（Time Charter）方式承租長賜輪，日後若有賠償訴求，長榮將再與船東公司討論後續相關事宜。陳國清認為，事故初步歸咎於天氣因素，排除機械故障，加上船隻、船員屬於日籍船東，長榮相關責任應該不大。（編輯：楊玫寧）1100325

(中央社)