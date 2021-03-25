瑞典快時尚成衣品牌H＆M、美國運動品牌NIKE等國際服裝企業因抵制新疆棉花聲明在大陸引起廣泛聲討和抵制浪潮。對此，中國外交部發言人華春瑩25日表示，中國光明磊落，中國人民友善開放，但中國民意不可欺、不可違。

華春瑩今天在外交部例行記者會上回應相關問詢時表示，首先，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相關企業的損失；第二，有關新疆地區「強迫勞動」的指責完全是個別反華勢力炮製的惡意謠言，目的是抹黑中國形象，破壞新疆安全穩定，阻遏中國發展。

華春瑩表示，第三，給老百姓包括少數民族提供更多就業機會，一般正常人都會覺得是件好事，因為這能為民眾帶來更好的生活，但就有人認為這是「強迫勞動」或「壓迫」，因為他們自己在歷史上真的這麼幹了上百年，所以現在以己度人；第四，中國光明磊落，中國人民友善開放，但中國的民意不可欺、不可違。

「老百姓有自由表達自己的感受」，華春瑩表示，或許中國民眾越來越不能接受「一邊吃中國飯、一邊砸中國碗」的行為。

(中時 )