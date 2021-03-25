你知道外送平台foodpanda（熊貓）的外送箱，竟有「紅眼、黑眼」的差別嗎？一名網友在臉書社團分享，兩名外送員騎車並列，還真的「眼睛部位顏色不同」，他解釋，黑眼圈的是夜班、紅眼圈的是日班。網友大呼長知識了，原來真的有分；也有網友不信，覺得原PO只是在開玩笑。

臉書社團「外送員的奇聞怪事」一張照片，掀起網友討論。一名外送員指出，外送箱的顏色不一樣，代表班別不同，而且僅熊貓限定，另一家綠、黑配色的平台沒有，「熊貓黑眼指夜班，專跑晚上的；紅眼則是白天班」。

類似的照片去年也一度成為話題，直到現在仍是信者恆信、不信者恆不信。網友認為，若真的用「眼睛黑輪」做出區隔，確實滿有創意；有網友覺得，黑眼圈應該是跑夜班的外送員自己畫上去的，藉此自嘲。

還有網友搞笑提問，「如果一隻眼睛正常，另一隻黑眼圈，這算什麼班？」有人回「那就是跑日班的被揍啦！才會烏青」。

(中時新聞網)