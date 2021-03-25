南寶（4766）去年獲利仍延續一個股本力道，EPS 10.12元，董事會通過擬配息7元，下歷史新高。總經理許明現25日在法說會中表示，看好鞋材產品銷售將重返過去水準，特殊黏著劑重返成長趨勢，樂觀看待今年營收表現，內部已規劃將啟動大型併購。

南寶表示，研究機構預估全球運動鞋市場未來 五年每年將成長5-6%，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會，該公司受惠此趨勢成長，預期1-2年內營運都能延續榮面。

在特殊黏著劑業務方面，南寶實施產品組合調整，減少產品種 類，儘量少樣多量生產，以持續提升毛利率表現，其中特別看好衛材用膠、膠帶與標 籤感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑以及木工用黏著劑的需求。

去年營運倒吃甘蔗的南寶，上半年受肺炎疫情爆發影響，業績衰退，不過，第四季在各事業群急起直追中，營運均較第三季顯著成長。

南寶去年第四季營收44.61億元，季增11.2％，年減1.4％，毛利率28.6％，稅後盈餘3.48億元，年增3.5％，每股純益2.89元。

該公司去年營收155.51億元，年減9.1％，毛利率28.1％，年增0.5個百分點，稅後純益12.2億元，年減0.7％，每股純益10.12元。

該公司董事會已決議，每股擬配發現金股利7元，創下歷史新高，現金股利配發率達69％，若以25日收盤價162.5元計算，現金殖利率達4.3％。

(工商 )