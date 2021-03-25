裕隆汽車2020年轉盈 配息1元 20:132021/03/25 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕隆汽車（2201）25日召開董事會，通過去年度財報，2020年合併營收825.98億元、年減3.73％；營業損失12.18億元，較2019年的307億元大幅縮減；稅後淨利27.4億元，較2019年轉虧為盈，EPS達2.8元。董事會決議擬配發現金股息1元，依25日收盤價45.10元計，殖利率約2.22％。裕隆今年度股東會將於6月17日召開。 英特磊去年每股賺1.84元 擬配息1元 《半導體》訊芯去年獲利近4年高點 每股賺6.88元 (工商 ) #裕隆 #裕隆汽車 #轉盈 #配息 #日召開董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》中華車再漲停 裕日車股利引期待 13:412021/03/25 財經 《電腦設備》新普去年獲利攀高 今年營收向上 16:142021/03/25 財經 新普配息飆19.1元新高 16:022021/03/25 財經 《半導體》旺矽去年營運創3高 每股賺8.41元、擬配息4.5元 15:232021/03/25 財經 《資訊服務》東捷資訊去年每股賺2.41元 擬配息2元 08:522021/03/25 財經 《電機股》宏佳騰擬配息2元 明起祭庫藏股 16:482021/03/25 財經 中和認列轉投資事業資產減損 2020年每股虧損2.65元 18:592021/03/25 財經 《觀光股》豆府填息近4成 續展店添動能 10:342021/03/25 財經 《產業分析》打炒房1 營建股高殖利率護身也沒用 09:432021/03/25 財經 弘憶股去年獲利登峰 擬配1元股利 19:122021/03/25 財經 《電腦設備》西勝去年每股轉虧2.11元 今年營收拚增逾2成 10:002021/03/25 財經 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 台積電全球第1靠背後「藏鏡人」 爆年花600萬養一名工程師 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】擱淺50小時後新進度 日本荷蘭團隊登輪救援 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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