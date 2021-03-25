裕隆汽車（2201）25日召開董事會，通過去年度財報，2020年合併營收825.98億元、年減3.73％；營業損失12.18億元，較2019年的307億元大幅縮減；稅後淨利27.4億元，較2019年轉虧為盈，EPS達2.8元。董事會決議擬配發現金股息1元，依25日收盤價45.10元計，殖利率約2.22％。裕隆今年度股東會將於6月17日召開。

英特磊去年每股賺1.84元 擬配息1元
《半導體》訊芯去年獲利近4年高點 每股賺6.88元

(工商 )

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