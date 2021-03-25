央行打炒房政策一波波，國銀房貸放款餘額雖開始出現踩剎車，但仍持續成長。金管會銀行局25日公布國銀2021年2月購置住宅房貸、土建融放款餘額，兩者放款餘額相加達10兆9,555億元，較1月增加434億元，增幅0.4％、較1月增幅0.96％明顯趨緩，也是近13個月以來單月新增放款餘額最低的一月。

房市熱，國銀購置住宅房貸、土建融放款餘額從2020年每月增幅都在1％以上，直到2020年12月都還有1.34％的增幅，不過，在央行祭出打炒房政策後，2021年1月、2月增幅已明顯減少，但整體放款還是持續增加。

金管會銀行局副局長林志吉分析，雖房貸與土建融放款金額仍是增加，但增幅已在下降中，代表相關政策有發揮一定效果，但不會馬上反轉，因為銀行與建商往來都有貸款契約，當初也有設定額度，仍要依當初約定去走，不會這麼快反應。

銀行局統計，國銀2021年2月，購置住宅貸款餘額為8兆1,056億元；土建融餘額為2兆8,499億元；兩者逾放金額為98億元、42億元；逾放比分別是0.12％、0.15％。

林志吉指出，購置住宅貸款的逾放金額近三個月都差不多，都在97、98億元左右，土建融貸款逾放金額近三個月則在41億、42億元左右，沒有太大起伏。

(工商 )