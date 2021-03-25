陸快遞業務量再創紀錄 83天200億件 20:132021/03/25 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至3月24日，今年大陸快遞業務量已突破200億件。(中新社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家郵政局即時監測資料顯示，截至3月24日，今年快遞業務量已突破200億件，日均業務量超過2.4億件，日均服務使用者接近5億人次。 值得注意的是，今年大陸快遞業務量突破200億件用時僅83天，比2020年提前了45天，又一次刷新了快遞業發展紀錄。 今年以來，大陸郵政快遞業繼續保持高速增長態勢，預計全年快遞業務量將超過950億件。 味王董事長侵占大洋僑果10億逃稅2.5億 檢調搜索約談8人 元大保單三天吸金145億元 金管會緊盯有無銷售不當 (旺報 ) #快遞業務量 #200億 #3天 #業務量 #快遞業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英特爾建晶圓廠搶單 執行長發警訊：亞洲產太多晶片了 16:352021/03/25 財經 中華電5G 加速又加量 基地台年底上看一萬二千座 04:102021/03/25 財經要聞 職場》Garmin釋百個實習缺 準畢業生近3成在求職路上 17:242021/03/25 生活 《熱門族群》英特爾擴產 設備供應鏈可望受惠 11:592021/03/25 財經 科技部改組 內部一頭霧水 04:102021/03/25 焦點要聞 《電腦設備》西勝去年每股轉虧2.11元 今年營收拚增逾2成 10:002021/03/25 財經 IDM 2.0計畫啟動 英特爾砸200億美元 蓋晶圓廠 04:102021/03/25 財經要聞 英特爾單挑台積電 業界唱衰 04:102021/03/25 財經焦點 星展銀行響應Earth Hour 全台關燈一小時 15:122021/03/25 財經 GameStop財報遜預期 網民失望股價暴跌 04:102021/03/25 全球財經 萬達商業也不排隊了!85陸企撤回A股上市申請 今年來數量暴增逾九倍 04:102021/03/25 全球財經 兩岸熱門新聞 新疆棉爆外國品牌抵制潮擴大 陸港台藝人雪崩式表態終止代言 - 兩岸 華春瑩拿早年黑奴照：中國、美國，到底誰在強迫勞動？ - 兩岸 美結合盟友以實力與行動應對挑戰 智庫：中國人就吃這一套 - 兩岸 【新疆棉風波】陸媒起底BCI 抵制新疆棉花的幕後推手 - 兩岸 沙烏地王儲會見王毅：堅定支持中方在涉疆等問題上立場 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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