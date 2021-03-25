大陸國家郵政局即時監測資料顯示，截至3月24日，今年快遞業務量已突破200億件，日均業務量超過2.4億件，日均服務使用者接近5億人次。

值得注意的是，今年大陸快遞業務量突破200億件用時僅83天，比2020年提前了45天，又一次刷新了快遞業發展紀錄。

今年以來，大陸郵政快遞業繼續保持高速增長態勢，預計全年快遞業務量將超過950億件。

(旺報 )