北韓周四早上無預警朝東向日本海發射兩枚彈道飛彈，正值日本東京奧運傳遞聖火開跑與拜登新政府檢討對北韓政策之際，此舉除了展現其武力發展計畫穩定進步，同時深具挑釁意味。

日本海上保安廳指出，首枚飛彈於當地早上7點發射，約飛行420公里，20分鐘後再發射一枚，飛行約430公里，兩枚飛彈均落入日本海的經濟海域外圍。

這是北韓近一年來首度發射彈道飛彈，同時也是拜登上台以來平壤首度試射飛彈。

分析師指出，最新一波試射飛彈並不代表無核化外交已亡，但卻是傳達一個美國不願面對的事實：平壤的武力持續在進步，不僅對美構成新威脅，同時在重啟談判時增加北韓的談判籌碼。

美國麻省理工學院核子事務專家納蘭(Vipin Narang)表示，「若未能就北韓的核子與飛彈武力威脅達成協議，每過一天威脅就會愈大，情勢就會愈糟糕。」

日前北韓才在演習中發射多枚巡弋飛彈，當時拜登聲稱這不過是「例行公事」，並無挑釁的意味。

美國官員透露拜登政府檢討北韓政策已到收尾的階段，並暗示將持續透過外交途徑解決爭議，但在人權、去核化與制裁等議題方面仍將採取強硬的立場。

美國前北韓事務國家情報官員、現為智庫大西洋理事會資深研究員的葛勞斯卡斯(Markus Garlauskas)表示，「淡化北韓彈道飛彈試射無助於美國與北韓的外交，只會鼓勵北韓進一步測試美國新政府可以接受的底限。」

巧合的是，日本東奧聖火傳遞於周四正式起跑，代表再過4個月奧運就要舉行，北韓此時發射飛彈被認為有干擾奧運舉辦的意圖。

日本首相菅義偉透過日本放送協會(NHK)嚴詞表達抗議，「時隔不到一年就再度發射飛彈無疑對日本與地區的安全與穩定構成威脅，同時也違反聯合國的決議。」

菅義偉還表示，他會確保奧運的安全，並在下個月出訪華府時與拜登會商北韓發射飛彈的議題。

(工商 )