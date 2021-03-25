邁入第10年的「台灣KOM自行車登山王挑戰」，從3月6日一連串活動陸續登場，除了武嶺與過去兩年納入的陽明山及日月潭阿里山挑戰之外，今年增加國內自行車品牌DOSUN冠名贊助的宜蘭太平山挑戰，將於5月1日舉辦。

配合交通部觀光局2021「自行車旅遊年」，中華民國自行車騎士協會推出登山王系列活動，由3月6日扶輪盃陽明山登山王自行車賽揭開序幕，3月19日台灣登山王之路春季場、3月20日日月潭塔塔加春季挑戰，5月1日是今年增設的宜蘭太平山挑戰，6月28日有台灣登山王之路夏季場，壓軸的台灣KOM自行車登山王挑戰10月29日舉行，今年並增加時下最夯的E-Bike Tour，有了電力助動自行車，坡度、高度將不再是障礙。

「台灣KOM自行車登山王挑戰」，被知名專業自由車雜誌Le Cycle譽為「世界十大最艱難自由車登山賽段」之一，是自行車同好一生一定要完成一次的口袋名單之一，考量到新冠疫情關係，屆時是否能開放國外選手來台參賽仍是未定數，今年台灣登山王自行車挑戰將開放線上虛擬騎乘，讓全世界車友一起共襄盛舉。

台灣登山王挑戰今天下午舉行10周年記者會，騎士協會理事長董俊仁、邑昇實業董事長簡榮坤、德傑亞太區總裁Urs Keller、群利科技董事長王聖慜、福容飯店業務處副總談玉玫、旅行品保協會理事長許禓哲、觀光運動協會理事長鄭文豐等貴賓蒞臨，博愛車隊、Team Bryton蘇宇銘和宜蘭Liv女子隊陳姿吟、葉羽霜、何彥誼，都是這些年來，中華民國自行車騎士協會所承辦的KOM挑戰賽常客，對於騎士協會今年一系列的活動都非常期待。

(中時 )