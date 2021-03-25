H＆M、NIKE等跨國服裝公司以新疆對少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」為由，拒絕使用新疆棉花。中國外交部發言人華春瑩今天（25日）在例行記者會中拿出早年美國黑奴在棉花田裡工作的黑白照片回應：「中國、美國，到底誰在強迫勞動？」

華春瑩表示，相關公司是什麼時候發表的聲明，她沒有關注，但是他們的確發表了這個聲明，引起了中國網民的一些強烈反應。就這個事情本身而言，中方說過，美國等一些西方國家就新疆進行的指責完全是基於謊言，這些謊言是由幾個所謂的學者和媒體先煽動起來，然後一些反華勢力再跟進炒作。這個事情本身對中國進行造謠污蔑和詆毀，就是極端錯誤的。

隨後，華春瑩拿出了兩張照片，分別是在美國黑奴被強迫在棉花地裡採摘的照片和中國新疆超過40％棉花田都已經進行機械化採摘的情景。

華春瑩強調，有關中國新疆「強迫勞動」這個指責本身是不存在的，一些企業居然就相信了，它自己怎麼做是它自己的判斷，但是中國的老百姓也有自由發表他們自己的觀點，表達他們的感受。

「中國的市場就在這，不需要我們去專門搞什麼『脅迫』，但是有一點是肯定的，現在中國老百姓不允許一些外國人一邊吃著中國的飯，一邊砸著中國的碗。」華春瑩說，中方敞開胸懷，歡迎外國企業和人員在中國經營生活和工作，但是中方反對基於謠言和謊言對中國進行惡意攻擊，甚至損害中方的利益。

(中時 )