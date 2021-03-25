美股近來面臨10年期美債殖利率陡升，以及期望隨著疫苗大規模施打，經濟解封的預期，讓美股開盤後漲勢凌厲，但時常在尾盤大殺特殺，甚至資金重新回流科技股，同樣面臨尾盤拋售命運。對此，專家認為，隨著季底大型機構調整投資組合權重，讓2021年第一季底相當不平靜。

長天期美債殖利率近月陡升，甚至突破1年多來波段高點，讓市場憂心通膨率上揚，可能導致美國聯準會(Fed)可能調整寬鬆政策，甚至是縮減購債計畫，讓資金從以科技股成長為主的市場撤出，投機者也在此時進場做空美債期貨，導致10年期美債一路升破1.4%，甚至來到1.7%關卡之上。

不過，事後出爐的美國2月核心CPI，升幅不如預期，緩解市場對通膨疑慮，另有專家提出看法，由於日本財政年度結算落在4月之前，大型基金通常會在此時拋售外國資產匯回日本市場，日本是美債的主要買家，任何拋售行為都會對市場造成劇烈波動。

不過，專家注意到，隨著本周三美股尾盤收跌，道瓊指數與標普500指數創3月10日以來新低，那斯達克指數跌到3月8日以來新低，連續2日出現午盤大幅走低的情況。

從2013年起，美股如果大跌，尾盤通常會有買盤進場挽救跌勢，甚至出現一種策略：在收盤前30分鐘，若投資人買進標普500指數期貨，勝率比較高。摩根大通分析師 Andrew Tyler 認為，隨著美債殖利率趨於穩定，Fed最新談話也表明持續寬鬆政策，支持美國就業市場復甦至正常水平。

Andrew Tyler 認為，大型退休基金可能在這段期間調整持倉部位，預料出現退休基金與量化基金的抗衡，前者偏向賣股作帳，後者繼續投入資金到市場，目前走勢來看，在收盤前1小時表現最為劇烈。

報導提到，從Sentiment Trader的觀察報告來看，過去3個月，有29個交易日集中在收盤前1小時下跌，累積最後1小時指標（the Cumulative the Last Hour Indicator）更創1997年以來最大3個月跌幅，但同期間標普500指數趨勢走高，上次出現這個情況是在去年3月疫情開始爆發後，直至股災發生才消除此狀況。

美國銀行報告也提及，季底資金再平衡規模可能很大，預測從股市流向固定收益的再平衡資金，總金額將達885億美元。

(中時新聞網)