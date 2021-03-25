立法院內政委員會今日審議都更條例修正案，主要針對都更案內高樓層危險建築物，應否簡化拆除或遷移作業程序以加速執行，以及提高容積獎勵誘因。經過一整天詢答，內政委員會初審結果是將主要條文均兩案併陳，交黨團協商。

內政部指出，歷年發生過包括921大地震在內等地震災害，造成民眾傷亡與財物損失等建築，多屬中高樓層集合住宅耐震度不足倒塌或傾頹影響救災所致，為避免此類事件再次發生，並提升都市防救災能力。

政院修法草案中指出，地方政府對於權利變換範圍內應拆除或遷移的危險建築物，在多數所有權人已達成拆除重建共識下，為避免危害公共安全，應簡化拆除或遷移作業程序以加速執行。

政院也希望，另就落實容積管制前已興建完成的中高樓層及危險建築物，應提高獎勵誘因，進而協助及鼓勵民間加速重建。

但是立委對於簡化拆除和遷移程序，並放寬容積獎勵上限額度等，都有不同意見，認為可能危害人民財產權的保障。

內政部長徐國勇回應，代拆一定會經過「絕大多數」所有權人的同意，不是只有「多數」所有權人的同意而已，協調程序會非常多次、嚴謹，居住自由會有所保障。他也重申，一定會有非常嚴謹的聽證、審議程序，並對重新分配以後的權利變換、權利保障，都會有一定的嚴格程序，拆遷、安置也一定會有相關規定。

(工商 )