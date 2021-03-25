科技部科學園區審議會今日通過11件投資案，投資總額計27.81億元，包括精密機械產業群翌能源股份有限公司園區分公司；生物技術產業好孕行生醫股份有限公司、瑞鈦醫療器材股份有限公司中科分公司、台灣優勢感測股份有限公司、沛爾生技醫藥股份有限公司、台寶生醫股份有限公司、偉喬生醫股份有限公司南科分公司；電腦周邊產業之迪威智能股份有限公司南科分公司、積體電路產業之易達通科技股份有限公司、鎵聯通科技股份有限公司、園區事業之金兆鎔科技股份有限公司等。

此外，尚有1件中光電智能機器人股份有限公司設立南科分公司、4件增加產品及營業項目案，以及6件增資案，合計增資9.95億元。

本次投資金額最大的是竹科新竹園區的達通科技，投資10億元，主要產品為氮化鎵晶片、數位行動通訊與無線區域網路功率放大器組件及系統模組、微波半導體元件晶片、功率放大器組件及系統模組。

氮化鎵功率元件目前廣泛被應用在5G通訊系統、車用電子、國防與衛星通訊等市場，為第三代半導體應用領域兵家必爭之地。本案公司為科技部價創計畫衍生成立之新創公司，針對氮化鎵晶片及元件從磊晶、元件製程、模擬設計、封測到晶片模組之垂直整合開發技術能力。未來進駐園區設廠後，除因應目前急速成長之市場需求外，並能結合園區半導體上下游供應鏈，搶占第三代半導體應用龐大市場。

另外，台寶生醫股份有限公司於新竹生醫園區投資金額10億元，主要產品為異體幹細胞新藥開發及細胞治療與CDMO服務。

台寶生醫掌握間質幹細胞分離、擴增與凍存等完整技術，並擁有12間GMP等級的細胞製備中心，所研發之骨髓來源異體幹細胞新藥，主要用於治療膝骨退化性關節炎(OA Knee)，並將細胞培養技術擴展至細胞治療領域。未來進駐新竹生醫園區後，將建置大型細胞製備中心(Cell Processing Center；CPC)，為我國細胞治療醫療機構或病患，提供高品質、標準化的細胞治療產品與服務。

(工商 )