國民黨主席將於7月改選，已宣布爭取連任的黨主席江啟臣，今在臉書宣布他把這10年來的從政經歷，出版成新書《破浪啟程》，將於下周一在正式舉辦新書發表會。他說，回首10年的「破浪啟程」，他感受到有必要去沈澱反省、整理爬梳，相信只有更看清過去的自己，才能對未來方向更篤定。

國民黨主席選戰日益白熱化，目前已表態參選的有現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜，也有意角逐黨魁的中廣董事長趙少康，因拒收中評委聘書，形同自黨主席選戰中出局，其他潛在對手包括前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文等人尚未鬆口。

努力爭取連任的江啟臣，將在下週一在台大醫院國際會議中心舉辦新書發表會，主打國民黨最年輕黨主席，以及在2020年國民黨慘敗後，他跳出來勇於承擔，甚至被美國《時代》雜誌評選為全球百大未來領導人。

江啟臣說，2011年他辭去新聞局長返鄉參選，踏入政治轉眼10年，這10年來每遇重大的決定都需要破浪的決心，更需要啟程的勇氣，回首10年的《破浪啟程》，他感受到有必要去沈澱反省、整理爬梳，只有更看清過去的自己，才能對未來方向更篤定。

江啟臣表示，現在這段旅程即將成書付梓，除了給自己，也給願意更認識他的朋友，也面向社會大眾更完整交代，「我是誰？我走過什麼樣的路，沈澱出哪些信念與態度？」

(中時 )