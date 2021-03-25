婆媳關係是道難解的問題，一名人妻抱怨，每次當她和老公發生爭執時，婆婆總是會來關心發生什麼事，但每次只會給出同樣的結論，「妳要忍耐」讓她聽了很不是滋味，受了委屈卻還要往肚裡吞，讓她崩潰直呼，「我怕我下次會失控，回她忍個大頭」。不過卻有不少網友認為原PO也很有問題，「婆婆真衰，夫妻倆EQ差成這樣，還一直在長輩面前吵架」。

人妻日前在PTT上發文，表示婆婆非常偏袒老公，每次只要和老公發生爭執，婆婆都會過來關切，不過問到最後只會有一種結論，就是要她忍耐，「聽了真的很煩，這種感覺就是他兒子都沒有錯，都是媳婦的錯，媳婦就是要讓…」更說以往自己都當做耳邊風沒聽到，敷衍回覆帶過，不過聽久了她真的快忍不住了，「下次聽到婆婆說要忍耐，應該怎麼回應呢？」

貼文發出後，網友們紛紛給出建議，「上一輩的就是這種觀念啊，聽聽就好不用理她」、「不要吵到讓婆婆知道就好了」、「我會反問：為什麼要忍耐」、「如果她這麼愛關心，我會說今天是妳女兒妳會叫她忍耐，還是會叫男生不要太過份？」、「理智做法是直接跟她說我們夫妻在溝通不用擔心，不理智就是直接大哭做勢要打電話叫娘家來接妳」。

不過也是有大多數人認為，夫妻之間的爭執不必讓長輩知道，「本來夫妻之間的事情經過婆婆攪和會變得更糟，妳要切記吵架不要讓爸媽或公婆知道，讓他們攪和進來只會越來越糟」、「你們夫妻倆的爭端本來就不該操煩到長輩」、「我是很不懂，為何每次都要吵架吵到讓長輩知道啦！」、「超討厭這種兩個人吵架吵到讓人知道，還擴大戰場的人！」

(中時新聞網)