電影《誰殺了大個子》由強尼戴普（左）和佛瑞斯惠特克主演。（華映娛樂提供）

強尼戴普（Johnny Depp）與佛瑞斯惠特克（Forest Whitaker）主演的好萊塢警匪片《誰殺了大個子》，改編自美國東西岸兩大嘻哈教主慘死街頭的歷史懸案。頑童MJ116的成員大淵，25日特地受邀出席試片會，10多歲就接觸嘻哈文化的他，對於電影裡的嘻哈音樂和人物都十分熟悉，也透過電影看到西方的嘻哈文化，並語重心長地說：「電影看完有點沉重，會想說玩音樂有必要這個樣子嗎？」

大淵同時佩服強尼戴普的演技，他強調：「強哥真實不做作，演技超強，讓我像是身處在電影情節裡，心情跟著起伏不定。」他也點名團員瘦子和小春來看這部片，「非常推薦不管是對於嘻哈有興趣，或者剛接觸嘻哈的朋友，以及老嘻哈友們！」

大淵透露，第一次片商來找站台合作時，其實是婉拒的，「因為電影談的2大嘻哈歌手太偉大了，怎麼會輪得到我來代表宣傳，壓力太大」，隨後又開玩笑表示：「但是由於最近要發唱片，所以後來決定前來！」他也預告，單飛後的個人首張專輯將在5月推出，「現在已完成8、9成了！」《誰殺了大個子》4月1日上映。

(中時 )