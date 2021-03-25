長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日於埃及蘇伊士運河擱淺，造成運河雙向回堵，對全球貿易產生巨大影響，還是有史以來於蘇伊士運河擱淺的最大船隻，然而，這艘貨櫃輪究竟有多大呢？
據《美聯社》報導，長賜號遭受強風吹襲，造成船身偏離航道，擱淺在運河上，進而導致這條全球貿易重要航道交通癱瘓；而埃及當局正試圖清除長賜輪周圍的泥沙，並出動船隻嘗試拖動長賜輪。
該船為世界最大的船之一，長約400公尺、寬59公尺，重量逾20萬噸，單趟運送能承載約2萬個貨櫃。
這艘卡在運河上的長賜輪，根據網路資料顯示，其尺寸僅比508公尺的「101大樓」、443公尺的「美國帝國大廈」、442公尺的「威利斯大廈」、452公尺的「馬來西亞雙峰塔」稍小一點。
但相較269公尺的「鐵達尼號」、333公尺的日本「東京鐵塔」、324公尺的法國「艾菲爾鐵塔」、328公尺的紐西蘭「天空之塔」，長賜號的尺寸還要大上不少。
(中時新聞網)
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