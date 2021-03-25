因快時尚品牌H&M集團發表聲明，基於人道考量，而拒用新疆工廠所生產的棉花原料，引起大陸網友不滿、發起群起抵制，並延燒至也拒用新疆棉的其他知名品牌：包括UNIQLO、Nike、PUMA、adidas等，引發各大品牌的寒蟬效應，風波才不到1天，除了大陸藝人王一博、黃軒、宋茜等曾與H&M、Nike合作的藝人，發表終止合作聲明外，連港台藝人也自主性發表切割聲明，就怕風浪燒到自己。
長期代言adidas的陳奕迅，在中國微博發布的聲明指出：「陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止與Adidas品牌的一切合作。」另包括彭于晏、張鈞甯、王嘉爾、楊冪、迪麗熱巴等人，都接連發表終止與adidas合作的聲明。另近年的時尚圈新寵兒許光漢，也發布聲明終止與PUMA、CK品牌的合作。
至於在台的門市相關代言廣告是否即日撤除？台灣adidas公司表示：「目前未收到進一步的消息，所以無法提供回覆。」台灣PUMA則也不回應相關議題。
(中時 )
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