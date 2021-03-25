大新聞大爆卦

針對牛津AZ疫苗開打，衛福部次長石崇良25日表示，截至昨晚，全台共有4000名醫事人員接種牛津AZ疫苗，約7人出現輕微不良反應，還有1名護理師則在施打後出現過敏反應。資深媒體人黃暐瀚表示，他問他的10個醫護人員同學「你會不會因為看到行政院長蘇貞昌打疫苗後，就消除你對AZ疫苗的疑慮？」10個同學居然都說NO。

黃暐瀚在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他的國中同學幾乎有一半都是醫師。他問他的這些醫護人員同學們，「你會不會因為看到蘇貞昌院長打疫苗後，然後就消除你對AZ疫苗的疑慮嗎？」他問了10個醫護人員同學，10個都說NO；會認為對這個疫苗的看法，會去看國際的數據嗎？會去看國外最後打的反應嗎？才不管你總統有沒有打，總統是對庶民有影響力，包括普羅大眾、販夫走卒、士農工商。可是醫護人員這一個領域，是唯獨沒有辦法影響到的，因為醫護人員更懂，他們要看的是有沒有什麼問題。

黃暐瀚點出，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提出來了一點，大腦靜脈的竇血栓，是醫界人員目前最擔心的，簡單來說就是「腦中風」，這會比較麻煩，致死率10%；他發現在歐洲施打過程中，歐洲畢竟是白種人，台灣是亞洲黃種人，所以不能完全做比較。

黃暐瀚接著表示，歐洲常打的AZ疫苗，可能是英國做的，而我們台灣打的是韓國做的，不是出於同一個廠，是不是批號不同，狀況也不一樣。但是他發現在55歲以下、特別在德國，女性施打後，腦部出現靜脈血栓的異常非常高，人體血酸沒有異常，可是多出腦部靜脈的血栓，這件事情讓很多醫護人員都感到擔心。

(中時新聞網)