台南市教育局今天表揚213校350名模範兒童，安南區安慶國小六年級張彥伯，出生早產造成腦痲、肢體及智能受損，但他不受多重障限制人生，從來不覺自己跟別人有不一樣，想當廣播主持人也拍片當YouTuber，今年獲選台南市模範兒童也已進入教育部總統教育獎複審。

台南市110年度模範兒童表揚大會今天在私立慈濟高中活動中心舉行，市長黃偉哲頒獎表揚全市213校350名模範兒童。先天有多重障礙的張彥伯，個性活潑也樂於學習，雖左半側肢體行動不便，但學校各項大大小小競賽都能看到他的身影，曾有一回參加拔河比賽，他即使坐地也奮力拔河，令人動容。

張彥伯父母今天陪著他一起領獎，媽媽陳惠仁說，懷彥伯時原本是一對雙胞胎，25周時羊水破了，兄弟倆早產，原本不被醫生看好能存活的彥伯，卻意外展現韌性活了下來，反而是弟弟離世，「連弟弟的份一起活下去」，媽媽也把照料2個孩子的心力，全部澆灌他身上。

彥伯出生時插管搶救造成說話沙啞，3歲前沒開口講過話，在媽媽悉心照料引導下，養成愛唱歌也愛說話，從小聽廣播長大的他，一回接受廣播採訪，讓他萌生「希望以後能成為台語廣播主持人」念頭，媽媽更鼓舞他「聲音沙啞是你的特色」，激勵他要多訓練自己的口條。

彥伯克服障礙的表現，成為許多同學表率，今年也被推選為安慶國小模範生，讓爸媽很開心。他說，自己興趣很多，喜歡廣播、也喜歡拍片，最常拿手機記錄生活點滴，也會拍家人，上傳影片化身YouTuber，以「彥伯日常」為主題在網路分享，但他苦笑，「都沒什麼人點閱！」

今年市府特別準備融入台南歷史文化、教育及自然生態等特色之創意雷雕DIY相框作為獎品，由黃偉哲市長親自頒給模範兒童獎狀並與模範兒童合影留念，期勉每一位模範兒童「允文允武愛為伍，品德兼備樂閱讀」。

教育局鄭新輝局長表示，肯定所有認真學習，努力上進的各位同學，也期勉所有同學將良善品格發揮更大影響力，成為善的循環，勇於迎向挑戰，未來在社會闖出一片屬於自己的天地。

(中時 )