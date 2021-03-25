溫馨的母親節即將來臨，今年的母親節蛋糕，以女性偏愛的花卉造型以及香氣呈現仍為主流。台中日月千禧酒店由點心坊主廚蘇育民打造「玫麗馨情」玫瑰牛奶核桃慕斯母親節蛋糕，結合康乃馨花型以及玫瑰的芬芳，外型別緻。

點心坊主廚蘇育民強調玫瑰牛奶核桃慕斯母親節蛋糕，外型以可塑巧克力手工捏塑為紅康乃馨造型，頗為吸睛，口味上以女性格外喜愛的玫瑰作為主軸，選用玫瑰花瓣手工熬煮出玫瑰花汁後、配上鮮奶特製成花香、乳香四溢，口感濕潤綿密、質地細膩輕盈的玫瑰牛奶慕斯，且慕斯夾層特意搭配上自製的玫瑰果醬、蜜核桃以及海綿蛋糕，更突顯玫瑰的風味、昇華了內涵與層次。

「玫麗馨情」玫瑰牛奶核桃慕斯母親節蛋糕、6吋每個售價699元，凡訂購即贈送1張母親節小卡片，前50組訂購贈精美包裝，於今（25日）起至5月6日止接受預訂，提貨期間為4月30日至5月9日10：00至21：00，需於提貨日3天前預訂，於1F旅覓酒吧銷售。

(中時 )