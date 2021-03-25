中華徵信所、中華電信25日宣布跨界合作，雙方將聯手推出全新「電信信用計分卡」服務，利用中華電信電信資料量及大數據分析，為銀行提供全新徵信服務，雙方並規畫第二季服務正式上線，鎖定中小企業、新創業者與自營商，開拓徵信科技服務商機。

中華電信執行副總經理馬宏燦表示，台灣現有140多萬中小企業都有借貸需求，潛在借貸徵信商機可觀。中華電信與凱基銀行已在消費金融合作「電信行動身分認證」服務、包括透過手機完成信用卡申請或者是信貸申請，凱基銀行及中華電信轉投資的將來銀行，都有機會成為「電信信用計分卡」服務的潛在合作對象。

中華徵信所表示，2020年全球爆發新冠肺炎疫情，中小型企業受到強烈打擊，衝擊最為嚴重者首推觀光、飯店、餐飲業，其中為中小企業的比重更高達99％，貸款需求增加，然由於財務資訊相對不足，中小型企業申貸易到處碰壁，面臨資金周轉問題。

銀行端則因純網銀上路、競業過度競爭、市場飽和且產品線重疊性高，使得許多銀行業在接收到財務資料較少的中小企業之放款需求時，往往基於整體授信風險考量，評估放貸的時程拉長，使得不少中小型企業在借貸資金方面受到不小阻撓，新創團隊及新創公司也同樣面臨類似課題。

中華徵信所總經理郭曉薇表示，台灣企業戶有超過92.05％的公司，市話都是由中華電信提供服務，中華電信擁有龐大數據資料庫而優勢，加上利用大數據分析，導出許多有效的徵信資料。

中華電信與中華徵信所合作的內容，主要是以付款歷史、營運表現及還款紀錄等資訊導入電信信用評分模型得出電信計分(Telco Score)，作為評估企業客戶逾期繳款可能性的參考，並由電信信用計分導出300～999分的信用風險數字，提供銀行做為信用評估、及貸款決策的依據。

(工商 )