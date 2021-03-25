新疆棉花出了什麼事？起因於去年H&M發表一篇不使用沒有通過非營利組織BCI（良好棉花發展協會）所提倡的對環境友善和對生產者友善，並指出新疆棉部份棉花可能出自「受迫害的新疆維吾爾族」。昨日這篇報導在大陸微博開始發酵，許多網友開始大力疾呼「我支持新疆棉花」，並開始獵巫式尋找所有曾經發表拒絕使用BCI未通過認証之品牌。一時之間，Adidas、Burberry、H&M、Nike、Zara、無印良品等均被中國網友強力出征中，而下一波與BCI有合作的國際精品大家也是「挫著等」

除了網友抵制，藝人對這種「表揚」愛國之心的行為更是不遺餘力，才剛與Burberry簽下形象大使的周冬雨與宋威龍雙雙與Burberry解除合作關係，前幾日才大張旗鼓宣揚合作的手遊《王者榮耀》也因此事緊急與Burberry合作喊卡；另一方面陳奕迅、劉亦菲也分別宣佈與Adidas解除合作關係，歐陽妮妮也站出來力挺大陸政府，加入「我支持新疆棉花」行動。

而針對這波風波，無印良品大陸分公司宣佈公司內部產品長期使用「新疆棉」，而各企業正在積極搶救在陸的形象，H&M則是無預警「被消失」，目前陸方境內地圖APP已找不到任何一間H&M的直營店面資訊。

看來新疆棉帶來的背後衝擊效應會持續影響全球，成為另一波全新的「經濟戰」。

陸微博已有多名藝人跳出來支持國家決定，並紛紛中止與品牌代言活動。（翻攝自微博）

周冬雨宣佈與Burberry短暫的合作關係。（翻攝自微博）

(中時 )