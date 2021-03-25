《逐夢練習曲》由超人氣韓團「EXO」成員燦烈，以及演技派甘草男星趙達煥領銜主演，劇情描述一位有舞台恐懼症的音樂天才，以及窮途潦倒的音樂製作人，兩人搭擋所展開的一段音樂表演之旅。本片可說是為燦烈量身打造的作品，不僅可以看到他唱歌，甚至還有他打鼓、彈奏吉他與鋼琴等表演場面，完美呈現他有別於EXO團體活動時的樣貌。這也讓本片在南韓上映首日，除了慕名而來的民眾之外，更吸引大批燦烈的粉絲入場搶看，也讓本片在上映首日吸引近三萬民眾觀賞，一天內就累積2.65億韓圜（約新台幣670萬元）票房，順利空降單日票房冠軍，更終止了奧斯卡熱門強片《夢想之地》（Minari）連續21天的冠軍紀錄。

本片在南韓主要電影網站「Naver電影」獲得9.54觀眾評分（滿分為10分）；「Daum電影」中獲得9.9顆星（滿分為10顆星），並在連鎖影城「CGV」網站上獲得91％金雞蛋指數（滿分為100％）。不僅媒體、民眾讚不絕口，曾以《小偷家族》榮獲坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」肯定的是枝裕和，也在觀賞後表示：「音樂真的很好聽，由於故事主線單純，即使台詞聽不太懂，仍可以透過畫面看懂電影。音樂的力量很強大，演員們的演技也很好，特別是片中一段吉普賽場面，讓我印象最深刻。」

青龍獎影帝鄭雨盛也催票：「除了朴燦烈與趙達煥的演技，本片作為音樂電影，所傾注心血打造的曲目也非常感性。雖然現在處於艱難時期，仍希望更多人可以觀賞這部電影，並從中獲得安慰。」演技派男星姜棟元也同樣對兩位演員讚不絕口：「透過朴燦烈與趙達煥的演技與名曲，都讓人耳目一新。」《逐夢練習曲》4月8日（四）於全台威秀影城獨家上映，「電影珍藏預售票」也將在本週五（3／26）中午12點起，於博客來售票網正式搶購。

(中時 )