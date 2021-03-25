復興商工校慶活動舉辦第一屆「天火數位×復興商工角色設計獎學金」頒獎典禮。（復興商工提供）

近年來手遊成為趨勢，天火數位股份有限公司為鼓勵有潛力的年輕菁英加入遊戲設計相關領域，與復興商工簽署合作備忘錄共同培育下世代遊戲設計人才，提供各項資源投入教育培育及推動「新北創新教育加速器計畫」，期待帶動世代傳承，為新北教育及產業注入活水，攜手推動「天火數位×復興商工角色設計獎學金計畫」。

復興商工校慶活動舉辦第一屆「天火數位×復興商工角色設計獎學金」頒獎典禮，由復興商工校長王志誠及天火數位總經理林志帆共同主持，邀請地方代表等多位貴賓。

今年經過層層審核選出11名同學每人各獲5000元獎學金，另有3名同學作品獲得商業化製作機會給予1萬元獎學金，未來也將依個人意願，優先提供公司的實習甄選機會。

產業技術交流講座，縮短學校與產業界之落差。（復興商工提供）

產業技術交流講座，縮短學校與產業界之落差。（復興商工提供）

復興商工校長王志誠表示，本校積極推動國教署計畫--業師協同、職場體驗、業界實習，與產業及大專資源鏈結，感謝各界對於學校的支持，協助相關產業之專業人才培育，縮短學校與產業界之落差，共同為推動遊戲產業發展努力，共創未來，期盼帶動臺灣遊戲設計產業全面發展。同時，也期許學生培養飲水思源的精神，未來行有餘力，也能回饋社會。

天火數位總經理林志帆表示，與台灣遊戲設計學界的合作推出「天火數位×復興商工角色設計獎學金計畫」是為了共同培養優秀設計人才，不論是透過獎助金的鼓勵、產業實習合作、業界教師交流或是其他方式，希望將復興商工豐沛的創新研發與國際遊戲市場的龐大商機強烈鏈結在一起，不僅創造雙贏的局面，更要能有效提升臺灣在遊戲設計人才上培育。

角色設計展覽參觀。（復興商工提供）

角色設計展覽參觀。（復興商工提供）

本屆設計活動共收到80個學生創作作品，公司成立的評審委員會依照嚴謹的評選標準進行審核，原訂10個獎學金名額也在評審團激烈的討論後增加為11個名額。公司也訪談部分學生以了解其創作想法，讓本次活動意義非凡。

(中時 )