澳洲一名19歲男子，日前陪女友與女友的媽媽，參加一場親友的婚禮，因為母女倆喝醉，無法開車回家，３人便入住舉辦婚宴的飯店，不料４２歲的母親，酒後亂性，趁女兒離開房間空檔，竟然對女兒的男友說：「來做吧！」，２人隨即在床上翻雲覆雨，女兒回來看到這一幕心碎，事後人間蒸發，再也沒有與男友聯繫。

據《每日郵報》報導，澳洲KIISFM電台日前接到一名丹尼爾（Daniel）觀眾Call in，該男子透露，他周末與女友、女友的媽媽參加一場婚禮，但母女倆喝得太醉了，無法開車回去，最後一起住進一家飯店，沒想到那晚卻發生擦槍走火的意外。

丹尼爾說，他們３人當晚同住在一張特大床房間，就在大家準備入睡時，女友突然說想去找新娘聊天，接著就離開房間，此時，女友的媽媽突然對他說：「就是現在，我們來做吧！」。

丹尼爾表示，因為當時沒忍住，就開始與女友的媽媽在床上交纏激戰，結果做到一半女友突然返回房間，撞見這一幕時當場情緒崩潰抓狂，立即轉身衝出房間，雖然他趕緊追出去，女友還是氣得掉頭就走。

女友無法容忍自己男友偷吃，尤其是上了自己的媽媽，自此如同人間蒸發，丹尼爾再也找不到人，兩人1年多感情也就此劃下句點。

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(中時新聞網)