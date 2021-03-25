期盼已久的雨「只來一天」，全台天氣明起恢復穩定，僅東半部偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，高溫逐日上升，周末飆30度。中央氣象局指出，目前看到清明節連假之前，天氣都不錯，降雨機率低，提醒民眾節約用水。氣象專家也對未來水情不甚樂觀，直言今年梅雨季，少雨機率略高。

未來一周天氣穩定，只有明天清晨稍涼，西半部最低溫約14度；白天快速回暖，且高溫一天比一天熱，周末上看30度。

氣象局指出，明天大台北地區高溫約26度，其餘北部、東部23至25度、中南部29度。周末過後天氣更溫暖，北部來到28、29度、中南部直接衝到32、33度，連低溫都有20度左右。

「展望接下來一星期，天氣單純到只要一張圖就解決」，氣象粉專颱風論壇指出，明起直到清明連假，台灣地區都吹偏南風，除了迎風面偶爾飄雨，各地都是晴朗、暖熱。網友嘆，「前兩天下的雨，可能沒幾天就被太陽曬掉了」。

颱風論壇表示，雖然北方仍有鋒面發展，但來不到台灣這邊，「雨水什麼的更難期待，就算有一點點午後陣雨，根本不夠用。」

專長為長期預報的天氣風險總監賈新興也說，目前初步看到的模式，今年梅雨季降雨仍以少雨機率略高；清明連假前少雨機率極高、至4月12日整體降雨條件不利。

(中時新聞網)