金融科技在台灣，終於步上電信數據作為貸款授信的一天！CRIF中華徵信所25日表示，已導入國際徵信技術，結合台灣超過九成公司市話的中華電信數據資料，首創電信信用評分模型、並得出電信計分「Telco Score」300～999分的信用風險數字，將可為銀行提供全新徵信服務，提供進行授信貸款決策的標準依據。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇指出，電信數據的盤點與分析，其實能夠導出許多有效的徵信資料，電信計分「Telco Score」採用電信費付款歷史、電信營運表現及還款紀錄等資訊，可以補齊企業的財務資訊不足問題，尤其能降低中小型業者的申貸門檻；銀行端則可藉此擴大業務範圍，突破潛在客群的全新發掘，

對於CRIF中華徵信所與中華電信的跨界合作，郭曉薇和25日代表出席的中華電信業務執行副總經理馬宏燦，均表示充滿信心，盼能因全新信用評分模組的科技創新，為台灣中小企業融資市場帶來新氣象。

(工商 )